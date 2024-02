"Indennità spettante fin dall'inizio dell'incarico": Asp risarcisce famiglia di un medico deceduto

Aveva diritto, fin dal primo giorno del suo incarico, a ricevere dall'Asp una specifica indennità professionale di appena 500 euro al mese. A distanza di alcuni anni dal decesso i familiari fanno causa all'Azienda sanitaria provinciale e ottengono tutte le somme mai versate per oltre 34.500 euro.

Al centro di questa vicenda un dirigente medico, venuto a mancare alcuni anni fa, e a capo della struttura semplice Materno infantile e dell'età evolutiva di un distretto sanitario della provincia. Solo nel 2013, appunto, aveva iniziato a ricevere l'incentivo, nonostante svolgesse quel lavoro dal 2007. Pochi anni dopo morì, e furono i familiari ad agire legalmente contro l'Asp perché venisse corrisposta l'indennità per i 5 anni trascorsi.

Una posizione riconosciuta come legittima da parte del Tribunale di Sciacca e dalla Corte d'Appello, che hanno accolto il ricorso e condannato l'Azienda a risarcire. L'Asp non ha impugnato il provvedimento, prendendo atto di come la Corte di Cassazione, in altri contenziosi istaurati da dirigenti medici in servizio, abbia sempre dato ragione ai lavoratori. Le somme dovute saranno suddivise tra gli eredi.