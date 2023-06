Neonato riportò danni permanenti, Asp condannata a risarcire 2 milioni e mezzo: si va verso il processo in Cassazione

Arriverà dinnanzi ai giudici della Cassazione il processo a carico dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per il risarcimento dai danni provocati ad un neonato venuto al mondo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del capoluogo alcuni anni fa con una serie di problemi che è l'accusa, sono stati causati da un caso di malasanità.

La corte d'appello di Palermo ha già condannato lo scorso anno "condividendo le conclusioni del collegio peritale medico legale" l'unità del "San Giovanni Di Dio" - e quindi l'Asp - per la "responsabilità delle lesioni patite dal neonato e le odierne menomazioni" riportate. Un risarcimento molto importante: oltre 2 milioni e quattrocentomila euro dei quali oltre 685mila già liquidati in via provvisionale.

Una vicenda appunto rispetto alla quale l'Azienda non ritiene di aver chiuso sotto il profilo legale: è infatti intenzione dell'ufficio legale proporre ricorso in Cassazione per riaffermare il corretto operato dei propri medici e sta disponendo intanto di resistere agli atti di precetto notificati per le somme dovute: oltre a 1.700.000 euro dovuti al piccolo, ci sono infatti circa 350mila euro da versare ad ognuno dei genitori, oltre 60mila euro di spese legali.

I genitori del bambino, comunque, è stata condannata anche in appello al pagamento delle spese per l'unico assolto della vicenda, il medico di turno quel giorno.