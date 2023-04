"Commisero errori durante il parto e provocarono danni al nascituro": medici e ostetriche a processo

Avrebbero sbagliato manovre durante il parto, provocando gravi e irreparabili danni ad un neonato: medici e personale sanitario a processo per lesioni gravissime in concorso.

I fatti risalgono al 2018, quando una donna si rivolge ad un ospedale della provincia (il cui nome negli atti Asp è ovviamente, ma ingiustificatamente, omissato) per mettere al mondo il proprio piccolo.

Qualcosa è però andato storto, almeno secondo l'accusa formulata dalla famiglia del neonato e della Procura, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei sanitari per lesioni gravissime colpose e in concorso.

In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, medici e ostetriche avrebbero provocato "per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nell'esecuzione del parto, una lesione personale gravissima" al piccolo. Questo sarebbe derivato dal fatto che durante il travaglio avrebbero adottato, a causa di una sofferenza fetale acuta la manovra di Kritesteller "aggravando il quadro clinico del nascituro "che riportava esiti di grave encefalopatia ipossico ischemica". In sintesi, nell'applicare la manovra (che consiste nel premere con le mani sulla "pancia" della donna per favorire l'espulsione", il bambino sarebbe andato in carenza di ossigeno e di sangue al cervello e questo ha provocato danni irreparabili.

Inoltre, secondo l'accusa della Procura, le persone indagate avrebbero poi omesso di aver praticato questa manovra nella cartella clinica del parto.

Citata per responsabilità civile, ovviamente, anche l'Asp, che si costituirà in giudizio per "sostenere le ragioni e la legittimità dell'operato dei propri dipendnti. La prima udienza si terrà il prossimo 8 maggio, la famiglia ha chiesto il risarcimento di tutti i danni materiali, morali e non patrimoniali, ma il quantum sarà deciso durante il processo.