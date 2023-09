Operaio ucciso per divergenze sui lavori: al via processo a 67enne

I familiari si sono costituiti parte civile e il processo è stato aggiornato per sentire i primi testi della lista del pubblico ministero Paola Vetro ovvero i carabinieri che hanno preso parte alle indagini.

È iniziato, davanti alla Corte di assise presieduta da Wilma Angela Mazzara, il processo a carico di Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni di Cattolica Eraclea, arrestato lo scorso 27 dicembre con l'accusa di avere ucciso il muratore di 51 anni Carmelo Contarini.

L'imputato gli avrebbe sferrato una coltellata al torace perché i lavori edili, commissionati in un'abitazione di una familiare, non erano stati eseguiti in maniera soddisfacente. La minaccia di estromissione sarebbe presto sfociata in lite fino al fendente mortale.

La vicenda, meno di 9 mesi più tardi, approderà in aula per il processo. L'imputato, che ha nominato come difensori gli avvocati Valerio Martorana e Guglielmo Gulotta, dopo l'omicidio, avvenuto in via Agrigento, davanti all'abitazione della vittima, a Cattolica Eraclea, ha consegnato l'arma e poi si è chiuso nel mutismo. La procura gli contesta pure l'aggravante dei futili motivi.

Il 13 ottobre saranno sentiti i primi testi, intanto i familiari, con il patrocinio degli avvocati Giovanna Morello e Paolo Grillo, si sono costituiti parte civile.