Tv provoca incendio nella sua abitazione, anziana salvata dai pompieri

Una pensionata, vedova, di 79 anni è stata salvata da carabinieri e vigili del fuoco. E’ accaduto nella tarda serata di mercoledì, giorno dell’Immacolata, in via Dante a Cattolica Eraclea. A causa di un cortocircuito in vecchio tv color, nell’abitazione dell’anziana è divampato un incendio.

La pensionata era ancora all’interno e, di fatto, rischiava grosso quando, per fortuna, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco immediatamente dopo. Tutti hanno provveduto a mettere in salvo la vedova settantanovenne che, nell’appartamento, abitava da sola. I pompieri del comando provinciale di Agrigento dopo aver domato le fiamme, che hanno comunque provato lievi danni all’abitazione, hanno accertato che l’incendio è stato di natura accidentale: dovuto appunto al cortocircuito che si è innescato nel vecchio tv color.

In via Dante è intervenuta anche un’autoambulanza del 118 e i sanitari hanno provveduto a controllare e rassicurare la “nonnina”. La pensionata – stando a quanto è stato ricostruito ieri dai carabinieri – non ha riportato ustioni, né è rimasta intossicata.