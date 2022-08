Rompe a calci la porta di casa di un'anziana e l'aggredisce tentando una rapina: denunciato

Rompe a calci la porta d’ingresso dell’abitazione di una pensionata, vedova, di 69 anni e aggredisce l’anziana. Voleva i soldi e quant’altro di valore la donna avesse in casa. Le urla disperate della sessantanovenne e il tempestivo sopraggiungere di una pattuglia dell’Arma lo hanno però spaventato, forse letteralmente terrorizzato, e lo hanno fatto desistere a mani vuote. Erano le 7,30 dello scorso lunedì quando, nel centro di Cattolica Eraclea, si consumava la tentata rapina impropria aggravata. L’uomo, un giovane, è appunto scappato a perdifiato. Sperava, inevitabilmente, di non essersi lasciato tracce dietro le spalle, né di essere stato riconosciuto dalla vittima.

Non s’è reso conto però, tanta era la fretta di dissolversi nel nulla, che, aggredendo la sessantanovenne, gli era scivolato il telefono cellulare. Se ne sono accorti, lo hanno recuperato e analizzato, però i carabinieri della stazione cittadina. Informata la Procura della Repubblica di Agrigento, subito i militari si sono messi al lavoro e sono riusciti, nel giro di poche ore, ad identificare il balordo che aveva danneggiato la porta di casa e aggredito, tentando una rapina appunto, l’anziana di Cattolica Eraclea.

Ad essere denunciato, in stato di libertà, è stato un romeno ventiquattrenne, disoccupato e domiciliato proprio a Cattolica Eraclea. Quanto è avvenuto nel centro del paese ha avuto un grande allarme sociale. In tanti si sono preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere alla donna sola, se non fosse stato per il fatto che quelle urla disperate hanno richiamato l’attenzione e l’intervento tempestivo della pattuglia di carabinieri che era già, per fortuna, in giro per il paese.