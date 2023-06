Due barchini riescono ad arrivare sulla spiaggia di Cattolica Eraclea: bloccati 13 migranti

Non soltanto Lampedusa. Almeno 13 migranti, comprese donne e minori, sono sbarcati su una spiaggia di Cattolica Eraclea, ad Eraclea Minoa. I gruppetti sono approdati con due barchini malmessi, dei veri rottami. Gli agenti della Questura di Agrigento hanno raccolto una segnalazione giunta al numero unico d'emergenza (il 112) e si sono precipitati, hanno bloccato e raggruppato le persone e adesso li stanno trasferendo a Porto Empedocle per i fotosegnalamenti e l'avvio dell'iter di identificazione.

Sono in corso, in tutta l'area di Cattolica Eraclea, strade provinciali e statali comprese, perlustrazioni e ricerche di eventuali migranti che potrebbero essersi allontanati. Controlli di rito che seguono gli approdi, ma in questo caso non pare che i migranti abbiano avuto tempo per guadagnare vie di fuga.