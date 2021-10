Rubato eco compattatore dei rifiuti, le telecamere immortalano i ladri: in azione sono entrati in quattro

Il danno economico non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. Due anni fa, quando il mezzo pesante era stato comprato, era costato però oltre 150 mila euro. A sparire dall'area denominata Parco Robinson, a Cattolica Eraclea, è stato un eco-compattatore di proprietà della "Minosse Ambiente": società che si occupa della raccolta dei rifiuti. A denunciare il furto - che a quanto pare sarebbe stato messo a segno da quattro persone con il volto travisato - è stato l'amministratore unico della società: un 58enne.

L'automezzo: un Mercedes, utilizzato per il trasporto dei rifiuti, era stato lasciato appunto posteggiato nell'area denominata Parco Robinson. Una zona che, per fortuna, risulta essere coperta da sistemi di videosorveglianza e questo potrebbe anche indirizzare le indagini dei carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea che hanno, appunto, raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti. E' proprio grazie alle telecamere infatti se si è riusciti a stabilire che il mezzo pesante è stato portato via da quattro persone con il volto coperto. Servirà del tempo, inevitabilmente, per raccogliere altri indizi e arrivare dunque, laddove possibile, all'identificazione o meno di qualcuno dei componenti della banda di ladri.