Ladri "visitano" casa di campagna di pensionato: rubati elettrodomestici e attrezzi da lavoro

Hanno rubato elettrodomestici, materiale informatico e numerosi utensili da lavoro. Ad essere “visitata”, da una banda di malviventi, è stata la casa di campagna di un pensionato sessantanovenne. E il furto è stato messo a segno fra giovedì 17 e lunedì 21, giorni durante i quali il pensionato non s’è recato in località Collerotondo. L’anziano ha comunque, non appena fatto la scoperta, chiamato i carabinieri della stazione cittadina e formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Il danno economico che gli è stato provocato, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato. Verosimilmente verrà fatto nelle prossime ore.

I militari dell’Arma di Cattolica Eraclea, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno subito avviato le indagini per provare a stabilire chi può essersi introdotto nella residenza e portato via tutto quello che di interessante ha trovato. Trattandosi di area d’aperta campagna, nei pressi dell’abitazione del pensionato non sono risultati esserci impianti di videosorveglianza. Servirà, appare scontato, del tempo per mettere dei punti fermi nell’inchiesta e comprendere se sarà, o meno, possibile arrivare all’identità dei ladri.