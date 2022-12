Non soltanto case di campagna, ma anche ristorante: rubati arredi ed elettrodomestici

Non soltanto case di campagna, ma anche ristoranti. In contrada Collerotondo, a Cattolica Eraclea, è stato messo a segno un altro furto – il terzo nel giro di pochissimi giorni - . E questa volta ha riguardato un locale adibito a ristorante, dal quale sono stati portati via elettrodomestici e vari arredi. Il colpo, senza che scattasse nessun allarme, né intervento dei carabinieri, è stato messo a segno fra l’11 e il 23 novembre.

A fare la scoperta, dopo che era andato a dare un’occhiata e aveva trovato tutto a soqquadro, è stato un pensionato settantenne di Cattolica Eraclea. Il danno, non ancora quantificato, sembrerebbe essere ingente. E non è coperto da nessuna polizza assicurativa. L’anziano ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Cattolica Eraclea che hanno avviato le indagini.

Sembrerebbero esserci pochi dubbi sul fatto che i ladri possano essere stati gli stessi che, nel giro di neanche una settimana, hanno razziato 2abitazioni di campagna. I malviventi hanno colpito una residenza di un quarantaseienne, da dove sono stati portati via motozappa e motoseghe, e quella di un pensionato sessantanovenne dalla quale sono stati arraffati elettrodomestici, materiale informatico e utensili da lavoro.