Abitazione di 95enne devastata dalle fiamme, parte la raccolta di fondi online

Raccolta di fondi online per rimettere in sesto l'abitazione di cortile Tamburello, di proprietà di una pensionata di 96 anni, devastata da un incendio scoppiato a causa del malfunzionamento del forno elettrico. A lanciare la raccolta di fondi - servono circa 10 mila euro - è stata la nipote dell'anziana. "Vorremmo poterla aiutare a ricostruire e riacquistare quello che ha perso per poterle donare la gioia di tornare a vivere nella sua amata casa - è stato scritto - . Anche se questo non potrà far tornare indietro i suoi ricordi ed effetti personali, potrà farle sentire la vicinanza delle persone che vogliono donarle un po' di speranza".

La donna, attualmente, vive in casa di alcuni familiari. "Il Comune farà la propria parte" - ha garantito il sindaco Santino Borsellino - .