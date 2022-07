"Detenzione di stupefacenti e lesioni personali", deve scontare la pena: arrestato

Deve scontare un anno e due mesi di detenzione domiciliare perché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e lesioni personali, commessi fra il 2012 e il 2013 in Umbria. E' in esecuzione di un'ordinanza, emessa dall'ufficio di Sorveglianza di Trapani, che i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea hanno arrestato un tunisino di 50 anni.. E dopo le formalità di rito, il tunisino è stato accompagnato - dagli stessi militari dell'Arma - nella sua abitazione dove dovrà, appunto, rimanere in stato di detenzione domiciliare.