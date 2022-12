Muratore cinquantunenne ucciso con una coltellata al torace, il pensionato consegna l'arma ma resta in silenzio

Un cinquantunenne di Cattolica Eraclea, Carmelo Contarini, è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in una lite prima e in un omicidio dopo sarebbe scoppiato, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool o forse a dissidi personali. I carabinieri, della stazione di Cattolica Eraclea, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno già preso, e portato in caserma, il presunto responsabile. Si tratta di un pensionato sessantaseienne.

L'uomo - il presunto assassino - è stato ritrovato in mezzo alla strada, proprio in via Agrigento. Pare che si stesse recando alla stazione dell'Arma.

Subito bloccato, è stato appunto portato in caserma dove, adesso, dovrà essere interrogato. Il sessantaseienne dovrà provare a spiegare perché sia divampata la lite e come è arrivato ad accoltellare il muratore cinquantunenne. L'omicidio è avvenuto davanti l'abitazione del muratore, separato e padre di due figli. Il cinquantunenne, dopo essere stato accoltellato, è finito dentro il canalone vicino alla sua residenza.

Sotto choc la piccola realtà di Cattolica Eraclea dove tutti si conoscono più o meno bene. Sul posto è presente il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, ed è in arrivo (ore 16,30) il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella.

Pare che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo: erano vicini di campagna, confinanti di terreno.

I carabinieri hanno comunque già arrestato, in quasi flagranza di reato, il presunto responsabile: Giovanni Ferrera, residente a Cattolica Eraclea, di 66 anni.

Ore 19,30. Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni, dinanzi ai pm, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Paola Vetro, si è avvalso della facoltà di non risponde, su consiglio del suo avvocato Ignazio Martorana. Sequestrata l'arma, un coltello a serramanico, consegnata spontaneamente dall'indagato. La Procura ha già disposto, e si terrà nei prossimi giorni, l'autopsia. Pare che l'indagato abbia sferrato, al torace del muratore cinquantunenne, un'unica coltellata.

Il pensionato adesso sarà accompagnato in carcere. Procura e carabinieri continuano, intanto, ad indagare sul movente. Non è escluso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che fra i due vi fossero già stati alterchi e diabrite a causa dei terreni di campagna confinanti.