Lavoratore in nero e videosorveglianza non autorizzata: denunciato titolare di stabilimento balneare

Dopo Siculiana è "toccato" a uno stabilimento balneare di Eraclea Minoa. E in questo caso è stato trovato un lavoratore "in nero". Ma il titolare, esattamente per come già scoperto a Siculiana, aveva anche installato un sistema di videosorveglianza senza l'autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il quarantenne è stato denunciato, alla procura, per omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e utilizzo impianto video sorveglianza privo di autorizzazione. A suo carico anche ammende per circa 16.500 euro e sanzioni pari a 2 mila euro.

Ad eseguire il controllo, nelle ultime settimane le verifiche agli stabilimenti balneari e alle strutture ricettive e turistiche sono stati potenziati, sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, insieme ai militari della stazione di Cattolica Eraclea.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.