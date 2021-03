"Festa di laurea senza distanziamento dei tavoli", chiuso un ristorante

Il locale, per i prossimi 5 giorni, dovrà restare - per la violazione della normativa anti-Coronavirus - con le saracinesche abbassate. Al titolare è stata elevata anche una sanzione di 400 euro

Festa di laurea, in ristorante, senza rispettare le misure anti-Covid. La polizia municipale di Cattolica Eraclea, coordinata dal comandante Antonino Campisi, ha chiuso un ristorante del centro storico. Un locale che per i prossimi 5 giorni dovrà restare - proprio per la violazione della normativa anti-Coronavirus - con le saracinesche abbassate. Al titolare è stata elevata anche una sanzione di 400 euro.

Nel ristorante era stata organizzata una festa di laurea. Una festa durante la quale - è stato accertato dalla polizia municipale - non sarebbe stato garantito il distanziamento dei tavoli, nonché altre prescrizioni anti-contagio.

I controlli, anche ad opera dei vigili urbani, vanno - e continueranno ad andare - avanti. Tanto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni da parte dei cittadini, quanto - soprattutto - per quanto riguarda gli esercizi commerciali.