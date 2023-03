Divampa l'incendio in una casa disabitata, pericolo crollo imminente: evacuata una famiglia

Scoppia un incendio all'interno di un'abitazione disabitata di via Ballarò, a Cattolica Eraclea, e per concreto rischio crollo viene sgomberato il nucleo familiare che viveva nello stabile attiguo.

E' accaduto tutto nella serata di lunedì. E a Cattolica Eraclea, serpeggiato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Siculiana e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Questi ultimi hanno domato le fiamme, dopo essersi sincerati che, appunto, l'immobile fosse vacante. A ruota, constatando il rilevante rischio crollo è stato deciso per la momentanea evacuazione del nucleo familiare che viveva nella casa accanto. Per fortuna non si sono registrati feriti.

L'area è stata già messa in sicurezza dal personale dell'ufficio tecnico comunale. I carabinieri, oltre a continuare a monitorare la situazione, stanno cercando, inevitabilmente, di comprendere cosa abbia fatto divampare l'incendio in un'abitazione disabitata.