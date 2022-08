“Cattolica Eraclea…in passerella”: moda e musica in piazza segnano il ritorno alla normalità dopo la pandemia

In piazza Roma a Cattolica Eraclea sono tornati i grandi eventi dopo la pandemia. E il pubblico non si è fatto attendere riempiendo la platea in ogni ordine di posto. Si è trattato dello spettacolo "Cattolica Eraclea...in passerella", organizzato dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco Santo Borsellino e il vice sindaco e assessore allo spettacolo Michele Spezio.

L'evento ha concluso il variegato cartellone degli spettacoli estivi a Cattolica Eraclea. La manifestazione, presentata dal giornalista Davide Sardo, si è snodata attraverso tre coinvolgenti e applauditi momenti: il defilé di moda, le esibizioni canore e la danza. Sulla passerella hanno sfilato aspiranti modelle e tantissimi bambini con gli gli abiti (sportivi ed eleganti) e i costumi da mare di MJ boutique di Mary Jay Francavilla, giovane imprenditrice di Cattolica Eraclea. Poi si sono alternati i cantanti Vittoria Gibilaro e Manuela Caramazza della scuola di canto Palladium Superstar, diretta dall'insegnante di canto moderno Lia Minio. C’era anche il cantautore Lillo Puccio. Infine la danza con l'esibizione delle allieve della scuola Olympia Center di Cattolica Eraclea diretta da Caterina Rizzuto.