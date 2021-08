Sradicata una cassaforte dove erano custoditi preziosi: colpo grosso per una banda di ladri

Hanno fatto irruzione - senza essere visti, né tantomeno sentiti - in un appartamento di contrada Zubbia a Cattolica Eraclea. "Lavorando", in maniera indisturbata, si sono messi alla ricerca di quanto di interessante potesse esserci in quell'abitazione. Ed è stata perfino sradicata - secondo quanto emerge, ma che non ha conferme istituzionali, - una cassaforte che conteneva gioielli. I ladri, verosimilmente più di uno, dopo il colpo - forse grosso - si sono dileguati nel nulla.

A quanto ammonta il danno economico, provocato alla famiglia residente nell'abitazione di contrada Zubbia, non è stato ancora quantificato. Appare scontato che dovrà essere stilato un dettagliato elenco su tutto quello che era custodito nella cassaforte. Delle indagini, dopo i sopralluoghi di rito, si stanno occupando i militari dell'Arma della stazione cittadina.