"Rubò in un'abitazione", 33enne arrestato in esecuzione di un mandato europeo

E’ in esecuzione di un mandato d’arresto europeo che i carabinieri, quelli della stazione di Cattolica Eraclea, hanno arrestato un romeno di 33 anni che è stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione messo a segno, nel 2018, in Romania. L’uomo, dopo le formalità di rito della notifica del provvedimento, è stato trasferito, dagli stessi militari dell’Arma alla casa circondariale di Gela dove dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il romeno, già noto alle forze dell’ordine, risultava essere destinatario del mandato d’arresto europeo. Quando i carabinieri di Cattolica Eraclea, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno avuto contezza che si trovasse in paese, lo hanno subito rintracciato ed arrestato, in esecuzione appunto del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria romena. Secondo quanto è emerso, il trentatreenne sarebbe stato ritenuto responsabile – dagli investigatori della Romania – di un furto in abitazione fatto nel 2018, mentre era in patria.