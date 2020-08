Per strada a comprare la frutta anziché stare in isolamento: sanzionata una famiglia

Per strada, davanti casa, a comprare la frutta, anziché starsene - per i "canonici" 14 giorni - in isolamento precauzionale. Una famiglia - tre persone - sono state sanzionate, il totale delle multe è 1.200 euro, per aver disatteso all'obbligo di restarsene in isolamento. Ad essere pizzicati dalla polizia municipale di Cattolica Eraclea, che è coordinata dal comandante Nino Campisi, sono stati i componenti di un nucleo familiare - tre persone, appunto, - che erano rientrate dall'Albania.

E' accaduto tutto nel quartiere di Sant'Antonio abate a Cattolica Eraclea. La polizia municipale, sistematicamente, effettua le necessarie verifiche a carico di chi è tenuto a rispettare, per un motivo o per un altro, lo stato di isolamento sanitario.