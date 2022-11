Il fornello della cucina perde gas e si innesca deflagrazione e incendio: ferita una donna

Il fornello della cucina non funziona bene, perde gas e, all’improvviso, si innesca prima una deflagrazione e poi l’incendio. A restare lievemente ferita, ma ha rischiato grosso, è stata la proprietaria dell’abitazione: una sessantenne di Cattolica Eraclea. La donna è stata medicata, dai sanitari del 118, direttamente sul posto, ossia all’esterno della residenza in fiamme. Non è stato necessario, per sua fortuna, portarla al pronto soccorso.

L’inferno si è sviluppato, per cause appunto accidentali, dovute ad un incidente domestico, nella residenza di via Papa Luciani. Raccolto l’Sos, che è stato lanciato da alcuni abitanti della zona, a Cattolica Eraclea si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, nonché i carabinieri della stazione cittadina. La priorità è stata, naturalmente, data ai soccorsi: quando la donna è risultata essere in salvo, i pompieri hanno iniziato a circoscrivere e a spegnere le fiamme, mettendo tutto in sicurezza. I carabinieri si sono invece sincerati sulla natura accidentale. I danni all’abitazione sono risultati essere importanti, ma ancora in corso di quantificazione nell’esatto ammontare.