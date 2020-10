Erosione costiera, consegnati i lavori per salvare Eraclea Minoa

Cattolica Eraclea non resterà in ginocchio per via dell'erosione costiera. Dopo 20 anni d'attesa, anni contrassegnati da promesse e polemiche al vetriolo, oggi sono stati consegnati i lavori alla ditta incaricata - la Thetis di Ferrara - che si occuperà di concretizzare il progetto per salvare la costa di Eraclea Minoa.

"E' una giornata storica per la comunità di Cattolica Eraclea. Inizieranno da subito le indagini preliminari e l'accantieramento e a breve - ha annunciato il sindaco Santo Borsellino - vi sarà la posa della prima pietra, segno tangibile dell'inizio dei lavori. Ringraziamo l'assessore regionale Cordaro per l'impegno profuso, il presidente della Regione Nello Musumeci e il commissario contro il dissesto idrogeologico".