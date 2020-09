Casi Covid a Cattolica Eraclea, il sindaco sospende mercato cittadino e chiude impianti sportivi

Cattolica Eraclea, disposti provvedimenti per il contenimento del rischio contaggi da Covid-19. Se come noto in città ci sono oggi 43 soggetti in isolamento domiciliare in attesa di tampone dopo aver partecipato ad un banchetto nuziale (uno è già risultato positivo), il sindaco Santo Borsellino ha sottoscritto un'ordinanza che applica un "mini" lockdown.

"Visti gli ultimi avvenimenti - ha detto - ho ritenuto opportuno emanare una ordinanza che dispone la sospensione a data da destinarsi del mercato settimanale; la chiusura degli impianti sportivi del Comune; l'obbligo per le attività commerciali di utilizzo di materiale monouso e ad effettuare la sanificazione dei locali e di limitare l'ingresso a pochi clienti così da permettere di mantenere l distanza di sicurezza".

"Invito inoltre - dice ancora il sindaco - tutti i cittadini ad indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e osservare tutte le misure igienico sanitarie. Il momento che stiamo attraversando è tragico e soltanto con l'aiuto e la responsabilità di tutti possiamo uscirne fuori".