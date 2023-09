Scavi archeologici clandestini ad Eraclea Minoa, trovate 15 buche

Quindici buche scavate clandestinamente sono state scoperte ad Eraclea Minoa. Si tratta di buche profonde circa 10 o 20 centimetri, frutto dell'opera di "tombaroli" che non è chiaro - non può esserlo - se siano riusciti o meno a trovare e portar via dei reperti.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Cattolica Eraclea, denunciando il danneggiamento del sito archeologico, è stato un dipendente dell'assessorato ai Beni culturali. Gli scavi sarebbero stati fatti fra il 17 e il 24 agosto.

L'area demaniale è una di quelle dove, sistematicamente e ciclicamente, i ladri ritornano. E questo perché probabilmente, fra i molteplici scavi clandestini, qualche reperto viene trovato.

I militari dell'Arma, già da tempo, si stanno occupando delle indagini per provare ad identificare i balordi che continuano a tornare, e razziare, Eraclea Minoa. Non c'è nessuna certezza, naturalmente, sul fatto che la "mano" sia sempre la stessa. Ma così come è possibile ipotizzare che qualcosa i "tombaroli" la trovano e la portano via, allo stesso modo si può anche pensare che chi ha agito una volta, e gli è andata bene, verosimilmente è propenso a tornare.