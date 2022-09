L'incendio arriva fino al magazzino: distrutti due ciclomotori e un'autovettura, danni per 20 mila euro

Le fiamme non soltanto sono arrivate fino al magazzino di cortile Cagnolo, ma hanno anche devastato – letteralmente incenerito – una Lancia Y, due ciclomotori e materiale vario che vi erano custoditi all’interno. E’ stato stimato in almeno 20 mila euro il danno che il sessantasettenne, di Cattolica Eraclea, ha denunciato alla stazione dei carabinieri del paese. Danno che non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

Il rogo è divampato nei terreni circostanti ed è stato più che imponente: sono stati infatti ben venti gli ettari di macchia Mediterranea distrutti. Nonostante l’intervento dei soccorritori, che hanno provato a circoscrivere il vasto fronte, il fuoco è appunto, purtroppo, arrivato anche fino al cortile Cagnolo di Cattolica Eraclea e hanno distrutto la Lancia Y, due ciclomotori e materiale vario di proprietà del pensionato.

I carabinieri di Cattolica Eraclea hanno informato, come sempre avviene, la Procura della Repubblica di Agrigento e hanno avviato le indagini. Non sarà semplice, naturalmente, riuscire ad individuare il piromane che non soltanto ha determinato un gigantesco danno ambientale, ma anche danni economici – pesantissimi danni visto che sono stati quantificati in circa 20 mila euro - ad un cittadino che s’è visto distruggere il magazzino con tutto il suo contenuto. Servirà, verosimilmente, del tempo affinché l’attività investigativa possa progredire e, se possibile, arrivare ad una svolta.