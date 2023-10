Annega mentre fa il bagno ad Eraclea Minoa: inutile ogni tentativo di salvare il 58enne

Un turista cinquantottenne, Lucio D' Aura, di Palermo è morto annegato nelle acque antistanti ad Eraclea Minoa. La tragedia si è verificata accanto al lido Garibaldi, nei pressi delle barriere frangiflutti.

Il mare è mosso, ma nonostante questo in tanti - complice la bella giornata di sole - stanno facendo il bagno. Lo stesso, a mezzogiorno circa, ha fatto il 58enne palermitano. Due persone si sono tuffate per cercare di aiutare, e salvare, il bagnante in difficoltà. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ad Eraclea Minoa è giunta prima un'autoambulanza del 118 e poi è atterrato anche l'elisoccorso, ma il bagnante aveva già perso la vita. E i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la disgrazia.

Ad Eraclea Minoa si è precipitato anche il sindaco di Cattolica Eraclea, nonché diversi operatori del 118. Sono al lavoro, sul posto, i carabinieri delle stazioni di Cattolica Eraclea, Realmonte e Siculiana e quelli del Norm della compagnia di Agrigento.