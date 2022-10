Arriva la Guardia di finanza e gli ambulanti abusivi scappano a gambe levate: sequestrate scarpe e capi d'abbigliamento

Non soltanto San Leone. Anche ad Eraclea Minoa, così come nel centro cittadino, dilaga l’abusivismo commerciale. Un vero e proprio blitz, a più riprese: prima in mattinata e poi in serata, è stato fatto dai militari della Guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle. Alla vista delle Fiamme gialle i commercianti ambulanti abusivi se la sono data a gambe levate, infischiandosene di abbandonare la merce che avevano sulle bancarelle. Impossibile bloccarli, ma i baschi verdi hanno sequestrato un centinaio circa di scarpe, di varie marche rigorosamente contraffatte, e diversi capi di abbigliamento, anche questi con il logo – sempre fasullo - di noti stilisti. Un maxi sequestro, di fatto, che a Cattolica Eraclea ha suggellato quello che è stato un momento di “guerra” all’abusivismo commerciale.

Nel corso di tutta l’estate, così come negli anni passati, le forze dell’ordine si sono sempre concentrati, in particolar modo, su Agrigento e sul suo rione balneare. Verifiche e blitz sono stati fatti anche nei Comuni del circondario naturalmente, ma sono stati di fatto un po’ meno frequenti rispetto a San Leone.

Domenica, a più riprese appunto, i militari della tenenza di Porto Empedocle della Guardia di finanza si sono prima concentrati sul litorale di Eraclea Minoa e poi, in serata, nel centro cittadino. Ed effettivamente gli ambulanti abusivi sono stati stanati. E non è stato neanche tanto complicato visto che, anche a Cattolica Eraclea, vengono privilegiate sempre le stesse location. Ma, come “tradizione” vuole, alla vista delle divise, i commercianti sono scappati senza neanche preoccuparsi, o tentare, di raccogliere quanto avevano posto in vendita. Scarpe e capi di abbigliamento sono stati appunto posti sotto sequestro. Controlli analoghi verranno ripetuti anche nelle prossime settimane.