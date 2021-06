Diocesi, l'arcivescovo ordina sei nuovi presbiteri

La cerimonia si terrà in Cattedrale, l'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso del pass.

L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, domani, ordinerà sei presbiteri per la chiesa agrigentina.

Si tratta di Ignazio Bonsignore, della comunità ecclesiale di Agrigento; Antonio Giuseppe Gucciardo, di Siculiana; Gioacchino Andrea La Rocca di Campobello di Licata; Giuseppe Licata, di Aragona; Calogero Antonio Sallì, di Porto Empedocle e Gioacchino Atanasio Vassallo di Palma di Montechiaro.

La celebrazione eucaristica si terrà in Cattedrale alle 18. "In ottemperanza ai provvedimenti governativi per il contenimenti della pandemia - si legge in una nota della diocesi -, l’ingresso sarà consentito solo a quanti sono minuti di pass".

L’ordinazione sarà trasmessa sul canale Youtube dell’arcidiocesi.