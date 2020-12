Una catena solidale che commuove, la coperta di Yusuf continua ad "riscaldare" il cuore di Lampedusa

Le mamme d’Italia continuano a cucire per il piccolo Yusuf. L’iniziativa lanciata da “Forum Lampedusa Solidale” è in memoria del piccolo morto nelle acque del Mediterraneo. Yusuf aveva soltanto sei mesi quando le acque del Mediterrano lo hanno ingoiato. L’iniziativa, dunque, ha coinvolto tutta Italia.

Centinaia di persone hanno voluto esserci realizzando piccoli quadrati frutto di una rete solidale che è memorabile.

Da Nord a Sud, tutti insieme, per una iniziativa che ha coinvolto donne di ogni dove. Lampedusa ha accolto la sua coperta, ma i pezzi di stoffa non mancano ad arrivare. Tutti insieme per un gesto che vale più di mille parole.