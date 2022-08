Catamarano si capovolge e l’equipaggio finisce in acqua: salvati dalla Guardia costiera

Tragedia sfiorata al largo di Porto Palo a Menfi: la Guardia Costiera ha prestato soccorso a 2 persone finite in acqua dopo che la loro imbarcazione, un catamarano, era stata spinta in modo incontrollabile dal forte vento e dal moto ondoso che ha caratterizzato le condizioni del mare negli ultimi giorni.

Allertata dalla moglie di uno dei due occupanti, la Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha coordinato il soccorso con l’impiego della motovedetta SAR CP 850 e con il supporto del personale dell’ufficio circondariale marittimo di Sciacca, prontamente intervenuto con il gommone B137.

Sul posto è giunta in un primo momento un’unità da diporto dell’associazione sportiva dilettantistica “Step-Touch” recuperando i 2 membri dell’equipaggio che, non riuscendo a raddrizzare l’imbarcazione, si erano arrampicati sullo scafo in attesa dei soccorsi. All’arrivo dei mezzi della Guardia Costiera, i 2 skipper erano in buone condizioni di salute. Sono stati aiutati a rimettere in assetto di navigazione il catamarano che ha poi ripreso a navigare diretto in porto, scortato dai mezzi della Guardia costiera.

Una piccola disavventura, alla fine, che non si è trasformata in qualcosa di più grave, in considerazione del progressivo peggioramento delle condizioni meteo-marine, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, in particolare, ricorda che eventuali emergenze potranno essere prontamente comunicate, 24 ore su 24, via radio (VHF/FM) sul Canale 16, ma anche telefonando ai seguenti numeri: 1530 (numero verde), 112 (numero di emergenza unico), 0923 946388 (numero della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo).