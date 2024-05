Furto in pieno giorno nell'abitazione di un commerciante: arraffati oro e soldi per oltre 15mila euro

È in pieno giorno, approfittando della temporanea assenza dei padroni di casa, che è stato messo a segno il furto nell'abitazione di un commerciante quarantenne. Una razzia - di oro e denaro - che ha provocato un danno di oltre 15 mila euro. Un colpo di cui, nonostante sia stato compiuto in una minuscola realtà qual è Castrofilippo, nessuno s'è accorto di nulla. E adesso spetterà all'attività investigativa dei carabinieri tentare, laddove possibile, di mettere dei punti fermi per identificare i balordi.

I ladri, difficile ipotizzare che in azione sia entrato un delinquente solitario, mettendo tutto a soqquadro sono riusciti a trovare quello che cercavano: monili e denaro. E con in mano un bottino bello consistente si sono dileguati. La scoperta è stata fatta dai padroni di casa verso mezzogiorno, non appena stavano per rincasare. Mancavano da poco dopo le 9 circa. Subito è stato lanciato l'Sos al numero unico d'emergenza e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione cittadina. I militari dell'Arma, in quello che è un iter procedurale ormai consolidato, hanno setacciato l'intera zona, a "caccia" di possibili sospetti. Non ci sono stati però, purtroppo, sviluppi istantanei. E adesso non resterà da far altro che indagare, cercando di raccogliere elementi utili per risalire all'identità di chi ha agito, in pieno giorno appunto. Non filtrano indiscrezioni. Ma Castrofilippo, come detto, è una piccolissima realtà e da ieri non si parla d'altro nel paese.

