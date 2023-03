Minacciato di morte e colpito con una mazza da baseball: 48enne in ospedale, due denunciati

Minacciato di morte e colpito con una mazza da baseball. Ha 48 anni il bracciante agricolo che è finito al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dopo essere stato aggredito, all’interno della sua abitazione, da due uomini. Ed entrambi sono stati già individuati e denunciati, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di lesioni personali, minaccia e violazione di domicilio. Si tratta di un quarantanovenne residente a Riesi e di un ventiduenne abitante a Mazzarino.

Negli scorsi giorni, il bracciante agricolo di Castrofilippo, a mezzogiorno, ha visto entrare in casa i due. Non erano stati invitati, né forse erano graditi. Per “futili motivi” – hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Castrofilippo, che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì, - il quarantottenne è stato minacciato di morte e picchiato con una mazza da baseball. Poi i due aggressori si sono allontanati.

Il bracciante agricolo è finito, appunto, al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in circa 15 giorni, salvo complicazioni.

I carabinieri della stazione di Castrofilippo – il giorno dopo, non appena hanno ricevuto la querela del quarantottenne - hanno immediatamente notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini. Un’attività investigativa di accertamento e riscontro che si è conclusa nelle scorse ore con la denuncia, in stato libertà, dei due operai di Riesi e Mazzarino, nel Nisseno.

Scontato – ma non trapelano indiscrezioni al riguardo – il fatto che i militari dell’Arma stiano continuando ad investigare per cercare di capire cosa effettivamente abbia fatto scatenare quell’aggressione. Sicuramente, ma appunto non ci sono conferme istituzionali al riguardo, fra vittima e aggressori vi sono stati dei dissidi, dei problemi. Ma spetterà alle investigazioni dei militari dell’Arma chiarire questo aspetto. Non è escluso che, nei prossimi giorni, la vittima dell’aggressione possa tornare ad essere ascoltata, per cercare appunto di fare chiarezza, dagli investigatori che non sembrano intenzionati a lasciare nulla al caso. Intanto, e questo è certo, i due operai – residenti nei paesi del Nisseno - sono stati appunto denunciati, alla Procura, per lesioni personali, minaccia e violazione del domicilio del bracciante agricolo di Castrofilippo. Dovranno cercare, adesso, di fare chiarezza, e difendersi laddove possibile, sulla loro posizione.