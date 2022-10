Scoppia l'incendio all'interno del parco giochi, nessun dubbio: è doloso

Nessun dubbio: l'incendio che è divampato all'interno del parco giochi comunale è stato appiccato. E', quindi, di natura dolosa. Ad intervenire in via Gramsci, adoperandosi per circoscrivere subito le fiamme, sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Militari dell'Arma che hanno subito richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. E proprio i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area.

Sembrerebbe avere le caratteristiche del raid vandalico quanto è avvenuto all'interno del parco giochi comunale. Il rogo ha interessato soltanto uno scivolo che è stato, di fatto, danneggiato dal fuoco.

I militari dell'Arma di Castrofilippo hanno informato il sostituto procuratore di turno di Agrigento ed è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. I danni, per fortuna, sono risultati essere di lieve entità. Ieri non risultavano essere stati ancora quantificati nell'esatto ammontare.

Sono state avviate, naturalmente, le indagini per provare a dare un nome e cognome agli autori del danneggiamento. Non è escluso – ma non ci sono certezze investigative al riguardo – che possano essere entrati in azione anche dei ragazzini. Non filtra però nessuna indiscrezione al riguardo, da parte degli investigatori.