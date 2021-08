"Ruba materiale ferroso dalla stazione", incastrato dalle telecamere: denunciato 47enne

L'uomo è stato ritrovato in possesso di 5 canalette in metallo, simili a quelle mancanti lungo la linea ferroviaria

E' stato trovato in possesso di 5 canalette in metallo, simili a quelle mancanti lungo la linea ferroviaria. E' per furto aggravato di materiale ferroso che un 47enne è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, dalla polizia ferroviaria e dagli agenti del commissariato di Canicattì. Materiale ferroso che è risultato mancare dalla stazione ferroviaria di Castrofilippo.

Scattato l'allarme, gli agenti del commissariato si sono recati proprio alla stazione dove non c'era però già nessuno. C'erano però dei cavi elettrici scoperti inseriti in alcune canaline mancanti. Poco dopo, sempre nei pressi della stazione, è stato notato, fermato e controllato un autocarro guidato da un uomo, già noto alle forze dell'ordine. E nel cassone dell'autocarro c'erano appunto le 5 canalette in metallo, simili a quelle mancanti dalla linea ferroviaria.

Grazie alla visione del sistema di videosorveglianza, posto a presidio della stazione ferroviaria, gli agenti della Polfer e quelli del commissariato di Canicattì hanno ricostruito tutto e denunciato il quarantasettenne.