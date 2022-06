Microcriminalità scatenata: "visitata" abitazione di un anziano, arraffati soldi e oggetti in oro

Microcriminalità scatenata. E non soltanto nel capoluogo o nei centri - Canicattì e Licata soprattutto - più grandi. Ma anche nelle piccole, anzi microscopiche, realtà. E' accaduto infatti che a Castrofilippo qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito - sia riuscito ad intrufolarsi nell'abitazione di un pensionato settantaseienne. Ed in via Michelangelo, i ladri - non è escluso però che sia entrato in azione un singolo "topo d'appartamento" - hanno arraffato oggetti in oro e soldi. Il danno economico non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare, ma si preannuncia non di poco conto.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri per raccontare l'accaduto, formalizzando una denuncia di furto a carico di ignoti, è stato proprio l'anziano. Sono state avviate, come sempre avviene in questi casi, le indagini. Attività investigative che, però, raramente arrivano all'identificazione dei balordi che violano le residenze dei cittadini.