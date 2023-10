"Evade dai domiciliari e tenta di accoltellare la sorella": arrestato 34enne

E' evaso dagli arresti domiciliari, dove stava scontando la pena di 5 mesi e 10 giorni per lesioni personali, e in evidente stato di ebbrezza, armato di coltello, tenta di colpire la sorella. E' accaduto a Castrofilippo dove i carabinieri, raccolto l'Sos, sono accorsi immediatamente e hanno arrestato, in flagranza di reato, il trentaquattrenne.

A chiedere l'intervento dei militari dell'Arma è stata la sorella, convivente, del castrofilippese. L'uomo, in mezzo la strada, armato appunto di coltellaccio, ha tentato di colpire la congiunta. E' stato subito bloccato ed arrestato. Le ipotesi di reato contestate sono state: evasione dagli arresti domiciliari e minacce aggravate. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'indagato è stato messo nella camera di sicurezza della caserma di Licata in attesa dell'udienza di convalida.