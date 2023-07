Danneggiate 3 maioliche e un paraspigolo: secondo raid vandalico in un mese

Danneggiate tre maioliche decorative, ma anche un paraspigolo applicati su un muretto ornamentale di viale Bonfiglio. Vandali scatenati a Castrofilippo dove all'inizio di giugno furono devastate quattro panchine in cemento della villetta comunale di via Maresciallo Ciccarelli.

A denunciare quello che è stato, per la piccola realtà di Castrofilippo, l'ennesimo danneggiamento è stato il sindaco del paese, Gioacchino Baio, che è tornato a rivolgersi alla stazione dei carabinieri. Il danno provocato alla comunità è stato quantificato in circa 300 euro e non è coperto da polizza assicurativa.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i vandali. Non è detto naturalmente che i due episodi siano stati provocati dalla stessa "mano", ma certamente si tratta di due episodi in circa un mese.