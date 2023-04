Il blitz antidroga fra le province di Agrigento e Caltanissetta, il riesame scarcera due indagati

Arresti domiciliari per due castelterminesi arrestati lo scorso 20 marzo in un'operazione dei carabinieri su un giro di droga fra le province di Agrigento e Caltanissetta. I giudici del tribunale del riesame nisseno hanno sostituito la misura cautelare, accogliendo in parte il ricorso dell'avvocato Carmelo Amoroso, nei confronti di Paolo Bellino, 23 anni e del quarantaduenne Rosario Lo Re, detto Dario, finiti in carcere il giorno del blitz.

Tutti e due avevano risposto alle domande del gip Stefano Zammuto respingendo ogni contestazione mossa a loro carico dalla procura. Non hanno negato di conoscere qualcuno tra gli indagati ma hanno messo nero su bianco quelli che sarebbero stati i rapporti tra loro. Come quelli con il presunto capo, Antonio Maniscalco, che commercializza auto e pezzi di ricambio. E i due - secondo la loro versione - avrebbero acquistato da lui soltanto merce, ricambi d’auto, non droga. I loro contatti sarebbero stati finalizzati solo a questo.