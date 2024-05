Finisce la Sagra del Tataratà e un giovane viene colpito con un calcio dal proprio cavallo

Nessun disordine, né incidenti durante la tradizionale sfilata della Sagra del Taratatà di Casteltermini. Dopo quanto era accaduto nel 2019, il piccolo comune montano non si è più fatto trovare impreparato. Non tutto è però filato liscio perché, alla fine della kermesse e in un luogo lontano dal centro, un giovane è rimasto ferito.

Il castelterminese è stato colpito all'addome con un calcio del suo cavallo. È accaduto dopo la fine della sfilata appunto, quando l'animale era stato riportato in campagna. Il ragazzo è stato soccorso da un'autoambulanza e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli sanitari ritenuti necessari e non hanno refertato, se non un piccolo trauma addominale, nulla di grave.

Nel 2022, un ventiseienne originario di Mussomeli rimase gravemente ferito dopo aver sferrato, a margine della lite con la fidanzata, un cazzotto contro la vetrina di un locale di piazza Duomo. La vetrata venne ricostruito all'epoca gli tranciò quasi del tutto il braccio destro e il giovane, dopo un primo ricovero ad Agrigento, venne trasferito al “Civico” di Palermo.

Per le ultime sfilate della festa di Santa Croce si sono presentati molti meno cavalli, poco meno di 150: praticamente solo quelli che erano in regola. A mobilitarsi, con la raffica di controlli ed accertamenti, sono stati - per la corrispondenza alle norme dei cavalli che dovevano partecipare alle sfilate - i carabinieri.

