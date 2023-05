Banda di ladri in casa di commerciante: portati via arredi ed elettrodomestici, danno di oltre 10 mila euro

Diecimila euro. Tanto è stato stimato il valore degli arredi e degli elettrodomestici rubati dall'abitazione rurale, di contrada Roveto a Casteltermini, di un commerciante cinquantottenne.

Il furto è stato compiuto nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. Una banda - impossibile pensare o ipotizzare che la razzia sia stata messa a segno da un delinquente solitario - è riuscita ad introdursi all'interno dell'abitazione e, "lavorando" in maniera indisturbata, ha portato via appunto arredi ed elettrodomestici. Di fatto, la residenza rurale è stata svaligiata.

Quando il commerciante ha fatto l'amara scoperta non ha potuto far altro che bussare alla porta della caserma e denunciare. I militari dell'Arma hanno raccolto la segnalazione e, dopo aver avvisato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini.

Il danno provocato al castelterminese non è risultato coperto da assicurazione. Pare inoltre che non vi siano impianti di videosorveglianza in zona.