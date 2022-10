Picchia e ferisce il papà e la sorella: allontanato dalla casa familiare

Picchia e ferisce il padre e la sorella. Ventitreenne disoccupato – in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento – viene allontanato dalla casa familiare e gli viene, anche, imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese. Ad eseguire il provvedimento, dopo essersi occupati dell’attività investigativa deputata alla verifica dei fatti, sono stati i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Cammarata. Il giovane è stato, infatti, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Era il 25 ottobre scorso quando, per motivi non chiari (o comunque non resi noti né da investigatori, né da inquirenti), il giovane si è scagliato contro il papà: un pensionato settantaduenne e la sorella: una studentessa diciottenne. I carabinieri, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, si sono occupati delle indagini a riscontro dell’accaduto. Su richiesta del pm, il gip ha adesso disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese.