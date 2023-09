Distributori di snack e bevande ancora nel mirino: secondo colpo nel giro di poche settimane

Questa volta sono riusciti ad intrufolarsi e a razziare i distributori automatici di bevande e snack dell'istituto scientifico "Madre Teresa di Calcutta" di viale Kennedy". Dopo che nelle scorse settimana era stata denunciata la razzia messa a segno all'istituto professionale "Archimede" di via Monsignor Padalino, adesso è toccato ad un altro istituto.

Il furto è stato compiuto fra venerdì e l'alba di lunedì quando è stata fatta la scoperta. Dai distributori automatici sono stati portati via circa 120 euro in monete. Ma il danno complessivo, provocato all'impresa proprietaria dei macchinari, è stato di oltre 500 euro. E sono danni non coperti da polizza assicurativa.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri, nelle scorse ore, è stato un insegnante: il responsabile dell'istituto scientifico, che ha formalizzato denuncia a carico di ignoti. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per provare ad identificare i balordi che hanno colpito la scuola. Non è escluso - ma non ci sono certezze investigative al riguardo - che la mano possa essere stata la medesima di quella che ha razziato l'istituto professionale.