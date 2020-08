Vasto incendio domato dopo 18 ore, le fiamme hanno "inghiottito" 40 ettari

L’incendio, che ha devastato contrada Garifo, è stato domato solo poco dopo le ore 13 di ieri e poi, gli uomini della Forestale, almeno fino a dopo le 16, sono rimasti al lavoro per la bonifica. I danni, secondo una stima che – ieri pomeriggio – risultava essere ancora approssimativa, sono stati di 40 ettari di terreno carbonizzati: 10 ettari di proprietà privata, per la precisione, e 30 di area boscata. Nessun dubbio, però, sulla matrice dolosa del rogo che ha fatto scatenare l’inferno di fuoco e fumo. Giovedì pomeriggio prima e ieri mattina poi, sono intervenuti anche un elicottero e due canadair che hanno provato a domare il vasto fronte.

Le fiamme si sono sviluppate - durante il pomeriggio di giovedì - in località Tagliaspada. Ben presto si sono però propagate anche a contrada Garifo. L'incendio è stato domato soltanto nella tardissima mattinata di ieri e s’è dunque potuto procedere alla bonifica. I danni – s’era temuto peggio, di fatto – sono risultati, in proporzione al vasto fronte, alquanto contenuti. La notte umida ha contribuito, per fortuna, a rallentare il propagarsi dell'incendio. Sono stati fatti i sopralluoghi necessari per stabilire la natura del rogo e, infine, è partita la quantificazione del danno: sono andati distrutti ben 40 ettari, di cui 30 di area boschiva.