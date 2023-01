Stalli "rosa" per donne incinte e neo mamme, ottenuto il contributo arrivano anche a Casteltermini

Arrivano anche a Casteltermini - grazie ad un contributo di 3.500 euro ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti - gli "stalli rosa" per le donne incinte o neo-mamme. Con questi stalli, Casteltermini fa passo avanti nell'inclusione sociale, finalizzato alla salvaguardia della mobilità di donne in gravidanza e neo-mamme. La sosta negli appositi slarghi potrà essere utilizzata fino al compimento dei due anni del bambino/a.

"Ringrazio, a nome mio e della giunta comunale, – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Nicastro – il comandante della polizia locale, Calogero Sardo, per l’instancabile attività svolta nell’interesse della comunità castelterminese, attività della quale l’ottenimento del presente contributo rappresenta l’ennesima riprova".

Il Comune di Casteltermini all’iniziativa ha partecipato insieme a numerosissimi altri enti locali italiani e solo in 781 sono riusciti ad accedere al contributo.

"Sono ampiamente soddisfatto – ha detto il comandante della polizia municipale Calogero Sardo – per essere riusciti a centrare questo obiettivo, in materia di viabilità sostenibilei. Gli stalli sono stati dal mio ufficio individuati nei pressi di esercizi commerciali o edifici istituzionali che, statisticamente, risultano maggiormente frequentati".

Gli "stalli rosa" saranno istituti, a partire dalla primavera, in piazza Duomo (prossimità Comune); in largo San Giuseppe (prossimità “Farmacia Amorelli”); in via Roma (prossimità “Farmacia Roma”); in corso Umberto I (prossimità “Farmacia Cacciatore”); in via Martiri d’Ungheria (prossimità scuola “Di Giovanni”); in viale Matteotti (prossimità scuola “De Cosmi”); in via Kennedy (prossimità Distretto sanitario di base di Casteltermini).