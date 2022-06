Sferrò un pugno ad una vetrina durante la Sagra del Tataratà, i medici cercano di salvare il braccio al 26enne

I medici di Chirurgia vascolare dell’ospedale “Civico” di Palermo, laddove il ventiseienne rimasto ferito durante la Sagra del Tataratà di Casteltermini è stato ricoverato, stanno facendo di tutto per salvargli il braccio destro. L’arto, a causa delle lacerazioni subite, era andato in ischemia. I medici hanno collocato una protesi vascolare che da monte porta il sangue a valle e, adesso, a quanto pare, non resta altro da fare che attendere. Aspettare per capire se il braccio riprende o meno colore. In merito alla funzionalità dell’arto, nessuno, ieri, poteva naturalmente sbilanciarsi.

All’alba di domenica, il giovane – litigando con la fidanzata – ha sferrato un cazzotto contro la vetrina di un locale di piazza Duomo. La vetrata gli ha quasi tranciato del tutto il braccio destro e il giovane, originario di Mussomeli, dopo essere stato portato in codice “rosso” all’ospedale “San Giovanni di Dio” è stato trasferito al “Civico” di Palermo dove, in Chirurgia vascolare, i medici stanno cercando di fare il possibile per salvargli il braccio. Intanto, dopo la raffica di controlli e l’efficiente servizio di ordine pubblico effettuato nella giornata di sabato, domenica - per le ultime sfilate della festa di Santa Croce – si sono presentati molti meno cavalli, poco meno di 150: praticamente solo quelli che erano in regola.