Auto contro il cancello del cimitero comunale: gravi danni, presentata denuncia

Auto finisce contro il cancello dell’ingresso principale del cimitero comunale – danneggiandolo pesantemente – e contro l’inferriata attigua. A denunciare il danneggiamento è stato uno degli impiegati dell’ufficio tecnico comunale di Casteltermini che, davanti ai militari dell’Arma, ha formalizzato una querela a carico di ignoti. Il danno non è stato quantificato nell’esatto ammontare, ma non è stato certamente di poco conto. Tutt’altro. I militari dell’Arma della stazione di Casteltermini, coordinarti dal comando compagnia di Cammarata, hanno già avviato l’attività investigativa per provare, laddove possibile, a rintracciare l’autovettura che ha provocato tutti questi danni. E’ stata, naturalmente, anche informata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo per danneggiamento.

Quello che sembrerebbe essere stato un incidente stradale si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. L’auto – non è chiaro, naturalmente, neanche il modello – è, all’improvviso, piombata contro il cancello d’ingresso del cimitero comunale e contro l’inferriata. Poi, sempre durante la notte, auto e persone coinvolte si sono dileguate nel nulla. La scoperta del maxi danneggiamento di una struttura pubblica è stata fatta, naturalmente, l’indomani mattina, al momento della riapertura del camposanto.