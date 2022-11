Il "Caso Tandoy" diventa... un caso: Codacons chiede l'accesso agli atti

"Teatro affollato alla prima per il 'Caso Tandoy'. Ma quanto si è incassato ed in proporzione quanti biglietti gratuiti sono stati staccati?". A chiederlo, in una nota, è il responsabile del dipartimento Trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa.

"Siamo felici che ad Agrigento si arrivi alla produzione di uno spettacolo - dice - ma riteniamo giusto che il biglietto lo debbano pagare tutti, per questo nel rispetto della legge 241/90 a tutela e nell’interesse dei cittadini, oltre che di correttezza amministrativa, buona fede e trasparenza, abbiamo effettuato l’accesso agli atti, abbiamo chiesto di venire in possesso della rendicontazione dei biglietti trasmessi all’ufficio SIAE competente e della rendicontazione comprensiva delle spese e di tutti gli introiti percepiti per l’Evento".

Di Rosa, inoltre, aggiunge: "visto ciò che è accaduto con la gestione del parcheggio pluripiano, abbiamo colto l’occasione per chiedere la consegna anche dei documenti attestanti la certificazione di tutti gli impianti della struttura (statico, idrico, elettrico, antincendio etc. etc).

Il tutto per la tutela e nell’interesse dei cittadini"