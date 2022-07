Caso Suv, il Tar dichiara “inammissibile” il ricorso proposto dal Comune sulla revoca del finanziamento da oltre 130 mila euro

Il Tar ha deciso: è inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Agrigento che si opponeva alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - di revocare il finanziamento di oltre 130 mila euro utilizzato per l’acquisto dei Suv (120 mila euro) da destinare al trasporto di bambini e ragazzi, di 9 notebook (11.067,84) euro e per il rimborso di spese per servizi di baby sitting, tasse di iscrizione asili nido e per “non precisate attività diurne estive a carattere educativo e ludico-ricreativo” per il restante importo di 4.539 euro.

Il provvedimento, di fatto, bloccava tale finanziamento disponendo la restituzione dei fondi erogati e l’amministrazione comunale aveva tentato di opporsi a tale decisione.

“Il ricorso - si legge nella sentenza del TAR - è inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la cognizione della controversia al giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto entro il termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della odierna sentenza”.