Caso Suv il Codacons volta pagina, Di Rosa: “Abbiamo sollevato la vicenda, adesso ci occupiamo di altro"

“Ho deciso che questa sarà l’ultima volta che parlerò della vicenda SUV e lo faccio per dire a tutti che non ne parlerò più, ma non per timore, ma solo perché penso che si sia detto tutto e che la gente abbia avuto la possibilità di farsi una precisa idea della vicenda”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato l'ex consigliere comunale ed attuale vice presidente provinciale di Codacons sul caso che, su input della stessa associazione dei consumatori, ha innescato un braccio di ferro tra Palazzo dei Giganti e il dipartimento per le Politiche della Famiglia della presidenza del consiglio dei ministri che ha chiesto la restituzione dei circa 131 mila euro che sono stati spesi per l'acquisto dei Suv.

“Resta il fatto – ha aggiunto Di Rosa - di avere fatto emergere la vicenda, che coinvolge anche l’unica associazione di volontari che hanno dato un segno tangibile della bontà degli agrigentini”.