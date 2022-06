VIcenda Suv, il Comune si difende in tribunale: nominato un legale

Il Comune di Agrigento è inteso ad andare fino in fondo per "salvare" il finanziamento finito nell'ormai celebre "vicenda suv".

Dopo che, nei giorni scorsi, la Giunta comunale, con propria deliberazione, aveva infatti dato mandato agli uffici di individuare un legale esterno che potesse rappresentare l'ente in un ricorso (verosimilmente dinnanzi alla giustizia amministrativa) per contestare appunto le attività di recupero delle somme messe in atto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è adesso arrivato l'incarico al legale che si troverà a tutelare l'Ente.

Si tratta dell'avvocato Tommaso Pensabene Lionti, il cui curriculum è stato trasmesso - dice la delibera di incarico - dal sindaco stesso ed è stato ritenuto "idoneo a rappresentare l'Ente in una vicenda ritenuta di particolare complessità in cui essa si è svolta".

Quindi l'ente va dritto per la sua strada, difendendo il proprio lavoro e confermando quanto dichiarato dall'ex dirigente ai Servizi sociali (poi trasferito al Patrimonio) Gaetano Di Giovanni (che ha curato tutta la vicenda Suv) nella quale si sosteneva "che la richiesta di restituzione delle somme sarebbe illegittima e si porrebbe in palese contrasto con le precedenti indicazioni fornite dalla stessa Presidenza del Consiglio".

La vicenda, insomma, non è finita, e il ricorso che verrà presentato bloccherà - chissà per quanto tempo - le procedure di revoca che pure la Corte dei conti aveva già avviato.